A Città Studi UNIGHT - La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori VIDEO

Venerdì 26 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, Città Studi Biella ospiterà per la prima volta un grande evento di divulgazione scientifica, promosso da Università e Politecnico di Torino: UNIGHT - La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori.

UNIGHT vuole avvicinare giovani e adulti al mondo della ricerca e dell’università con un’esperienza coinvolgente e dinamica. Durante la giornata il pubblico potrà esplorare una vera e propria città fantastica fatta di aree tematiche e spazi interattivi: laboratori, attività formative e narrative, giochi ed escape room, pillole scientifiche, speech letterari e musicali, stand informativi e molto altro.

Alessandro Bonadonna a Città Studi si occupa della parte riguardante la didattica del coordinamento delle attività e sta seguendo progetti che potranno avere anche ricadute importanti sul territorio. Il primo è dedicato al public engagement, in particolare al trasferimento di conoscenza e alla cogenerazione di conoscenza in relazione al rapporto che si può creare tra l'Università di Torino, Città Studi e tutta la comunità biellese. Il secondo progetto invece è dedicato al welfare aziendale e partirà nei prossimi giorni. In questo caso l'obiettivo è di sviluppare un framework per poter capire come integrare meglio gli strumenti di welfare presso le imprese.

Dietro a UNIGHT c’è un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolto, per la sede di Biella, lo Staff di Città Studi in sinergia con i docenti dell'Università di Torino: mesi di preparazione in cui ricercatori trasformano contenuti complessi in esperienze accessibili rivolte al vasto pubblico, compresi i più piccoli. Spazi, attrezzature e accoglienza saranno resi possibili anche grazie ai volontari – studenti e studentesse – che con entusiasmo accoglieranno il pubblico.

In sintesi, UNIGHT è passione, scienza e comunità: un’occasione unica per vivere il Campus di Città Studi Biella, incontrare la ricerca da vicino e scoprire quanto può essere divertente e partecipativa.