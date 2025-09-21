Oltre 140 runners alla Su-per Veglio Trail, prima al traguardo la coppia Nicola-De Giuli FOTO e VIDEO

Oltre 140 runners hanno preso parte questa mattina, 21 settembre, alla Su-per Veglio Trail. La manifestazione sportiva aveva in programma due percorsi distinti: una non competitiva da 12 chilometri; l'altra, invece, da 22, competitiva, con la presenza di 90 atleti partiti alla scoperta dei suggestivi paesaggi della zona.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Francesco Nicola, seguito a ruota da Franco Chiesa e Gabriele Gazzetto. Tra le donne, ha svettato Margherita De Giuli su Beatrice Vignati e Elizabeth Nwolicha.