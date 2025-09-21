Grande partecipazione a Biella per la Stracada 2025 FOTO e VIDEO

Grande partecipazione a Biella per la Stracada. Quasi 300 iscritti di tutte le età si sono dati appuntamento all'esterno dello stadio Pozzo Lamarmora per prendere parte all'edizione 2025 della manifestazione sportiva, in programma nella prima serata di ieri, 20 settembre, e organizzata dal Rotaract Club Biella. Presenti anche molti amici a quattrozampe.

Felici dell'affluenza gli stessi organizzatori nelle parole del presidente Stefano Lanza: “Richiede sempre un grande impegno realizzare questo genere di appuntamento ma è una soddisfazione enorme vedere così tante persone unita alla collaborazione tra i volontari e i giovani dello staff”. Al termine della corsa, hanno avuto luogo le premiazioni finali, con un pasta party per tutti.