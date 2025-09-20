Tor des Géants® 2025: sfida estrema tra natura e resistenza, 87 i biellesi in gara

Domenica 14 settembre ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025 del Tor des Géants®, l’endurance trail considerato tra i più duri al mondo. La competizione, che unisce resistenza fisica, spirito di avventura e contatto con la natura, ha accompagnato i corridori in un percorso di 330 chilometri lungo i sentieri della Valle d’Aosta, con un dislivello positivo di 24.000 metri, da completare entro il tempo massimo di 150 ore.

Oggi, sabato 20 settembre 2025, alle 10:00 scatterà invece da Saint-Rhémy-en-Bosses la nuova edizione del TOR30 – Passage au Malatrà, ultima gara in programma del TORX® with Kailas. Si tratta di una prova di 30 chilometri con 2000 metri di dislivello positivo, da concludere entro 8 ore, con arrivo fissato a Courmayeur.

Tra i partecipanti al TOR30 ci sono anche 87 corridori biellesi, che si sono preparati per mettersi alla prova lungo i panorami mozzafiato delle montagne valdostane.

Il Tor des Géants® e il TOR30 non sono solo gare: rappresentano una sfida estrema per il corpo e la mente, ma anche un’occasione per celebrare la bellezza dei paesaggi alpini e la passione degli atleti per lo sport estremo.