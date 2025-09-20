Biella si mobilita per l’ambiente: un weekend tra "Puliamo il Mondo" e "World Clean Up Day" - Foto di Mattia Baù per newsbiella.it

Dal 19 al 21 settembre 2025 il Biellese si trasforma in capitale della sostenibilità. In concomitanza con Puliamo il Mondo e con il World Clean Up Day, cittadini, scuole e associazioni scendono in campo per restituire valore ai luoghi e diffondere buone pratiche ambientali.

Questa mattina la città di Biella ha dato il via a un clean up per le vie cittadine, con un primo gruppo di volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella pulizie delle zone pubbliche. Un'azione che inaugura il weekend ambientale.

Puliamo il Mondo: tanti comuni protagonisti

La storica campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente, torna a coinvolgere il territorio con azioni concrete di cura e partecipazione:

- Mongrando ha dato il via oggi, 19 settembre, con il ritrovo in via delle Scuole dalle 9 alle 11.

- A Candelo l’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 9.30, presso il piazzale della scuola media Cesare Pavese di via Bianco.

- A Brusnengo, questa mattina, sono stati protagonisti i bambini della primaria, impegnati dalle 10 alle 12.

- Tollegno vivrà la sua giornata sabato 20 settembre: alle 15.30 distribuzione del materiale in piazza San Germano, alle 16 passeggiata ecologica e alle 18 merenda-aperitivo presso lo Spazio 0-100.

Infine, a Verrone, l’appuntamento sarà sabato 20 dalle 10 alle 17 in piazza Alpini d’Italia.

Accanto all’iniziativa di Legambiente, il 20 e 21 settembre torna anche il World Clean Up Day, la più grande mobilitazione ambientale del pianeta. In Italia l’evento vedrà scuole, aziende e cittadini impegnati in attività di pulizia, laboratori di riciclo creativo, swap party e campagne digitali.

A Biella, in via Italia verrà lanciato “Waste Less When You Dress – Spreca meno quando ti vesti. Cambia il mondo, un vestito alla volta”, una campagna di sensibilizzazione per riflettere sull’impatto della moda. L’organizzazione è curata da Let’s Do It! Italy.