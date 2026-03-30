ANMI Biella, visita alla Marina Militare: ad aprile gita a La Spezia

Il gruppo di Biella dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, intitolato alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare “Com.te Carlo Fecia di Cossato”, organizza per martedì 21 aprile 2026 una visita a bordo di un’unità navale della squadriglia cacciamine del Comando Maricendrag di La Spezia, in occasione dell’ANMI Day 2026.

Il programma prevede la partenza da Biella, stazione San Paolo, alle ore 6.15 e l’arrivo alle 10 all’Arsenale della Marina Militare di La Spezia. Qui è in calendario la visita a bordo di un’unità della squadriglia cacciamine e di Maricendrag.

A seguire è previsto il pranzo al ristorante “Nuova Spezia”, con menù di mare e alternative non a base di pesce per chi segnalerà eventuali intolleranze. I partecipanti avranno poi circa due ore a disposizione prima della partenza per il viaggio di ritorno, fissata entro le 17.