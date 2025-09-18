 / SPORT

A Viverone va in scena il Campionato Italiano Assoluto di Wakeboard

Continuano i weekend sportivi sul Lago di Viverone. Dal 19 al 21 settembre arriva il Campionato Italiano Assoluto di Wakeboard, che sarà anche la finale nazionale della Wakezone Cup 2025. L'ingresso è gratuito, con area food & music, dalle 9 alle 18, in via Lungo Lago 2.

