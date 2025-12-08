Bocce Serie A, oggi si torna in campo per la quarta giornata

Lunedì 8 dicembre torna il campionato di Serie A con la disputa della quarta giornata del girone di andata. Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi giocherà al “Città di Biella” alle ore 14, affrontando il Mondovì Cuneo.
Nel programma della giornata sono previste anche le seguenti partite:
Auxilium Saluzzo Cuneo – Chiavarese Genova
Noventa Venezia – Brb Ivrea
Nus Aosta – Marenese Treviso
La Perosina Torino – Quadrifoglio Udine
Classifica
Brb Ivrea 11 punti
Chiavarese 10
Marenese 6
La Perosina e Crc Gaglianico 5
Noventa 4
Nus, Quadrifoglio e Mondovì 1
Auxilium 0