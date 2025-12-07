 / SPORT

Tiro a segno, argento per Anna Paola Zavattaro nella Carabina Master al Campionato d’Inverno

Anna Paola Zavattaro, portacolori del TSN Biella, ha conquistato l’argento nella Carabina a 10 metri Master Donne alle finali del Campionato d’Inverno, disputate a Napoli fra venerdì 5 e domenica 7 dicembre.

Il Campionato d’Inverno è la manifestazione che chiude di fatto la stagione sportiva del Tiro a Segno e riunisce l’élite di questo sport, mettendo a confronto i migliori atleti di tutte le categorie, selezionati per le finali attraverso due gare svolte fra ottobre e novembre.

La tiratrice biellese, nella mattinata di domenica, ha concluso la sua prova sui sessanta colpi previsti piazzandosi alle spalle dell’ex azzurra Daria Gonnelli, in gara con i colori di Roma. Anna Paola Zavattaro, specialista della Carabina a 10 metri, aveva sfiorato il podio nelle edizioni 2023 e 2024 del Campionato d’Inverno e ai Campionati Italiani 2023.

A settembre del 2024, ai Campionati Italiani, disputati a Bologna, si era invece aggiudicata la medaglia di bronzo. Le finali di Napoli hanno dunque confermato la sua presenza nelle prime posizioni della graduatoria nazionale di categoria.

c. s. TSN Biella g. c.

