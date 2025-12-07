Tiro a segno, argento per Anna Paola Zavattaro nella Carabina Master al Campionato d’Inverno

Anna Paola Zavattaro, portacolori del TSN Biella, ha conquistato l’argento nella Carabina a 10 metri Master Donne alle finali del Campionato d’Inverno, disputate a Napoli fra venerdì 5 e domenica 7 dicembre.

Il Campionato d’Inverno è la manifestazione che chiude di fatto la stagione sportiva del Tiro a Segno e riunisce l’élite di questo sport, mettendo a confronto i migliori atleti di tutte le categorie, selezionati per le finali attraverso due gare svolte fra ottobre e novembre.

La tiratrice biellese, nella mattinata di domenica, ha concluso la sua prova sui sessanta colpi previsti piazzandosi alle spalle dell’ex azzurra Daria Gonnelli, in gara con i colori di Roma. Anna Paola Zavattaro, specialista della Carabina a 10 metri, aveva sfiorato il podio nelle edizioni 2023 e 2024 del Campionato d’Inverno e ai Campionati Italiani 2023.

A settembre del 2024, ai Campionati Italiani, disputati a Bologna, si era invece aggiudicata la medaglia di bronzo. Le finali di Napoli hanno dunque confermato la sua presenza nelle prime posizioni della graduatoria nazionale di categoria.