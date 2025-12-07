Teens Basket Biella vince a Vado, prova superlativa di De Bartolomeo

Il Teens Basket Biella vince a Vado una partita combattuta con il punteggio di 70-64 grazie anche ad un superlativo De Bartolomeo, autore di 30 punti.

Match difficile ma la squadra laniera ha saputo stare concentrata dopo essere stata sotto al termine del primo tempo per 33-25. Punto dopo punto gli arancio-blù ricuciono il divario e, a 2 minuti dalla fine della partita, salgono a più 6 nel punteggio e lo mantengono fino alla fine.

Tabellini: De Bartolomeo 30, Blair 17,Cardani 7, Roncarolo 5,Zimonjic 4, Gagliano 4, Pieropan 3, Leone 0, Zatta ne, Molinari ne.