Scuola Pallavolo Biellese, terzo successo di fila: Ovada finisce al tappeto

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti può festeggiare la terza vittoria consecutiva in Serie C. La Ilario Ormezzano Sai SPB si è imposta 3-0 sul campo di Vigliano Biellese, rifilando parziali piuttosto netti alla Pallavolo Ovada. Altri tre passi verso l’alto.

Il direttore sportivo Oscar Zaramella commenta così: “Partita mai in discussione: alla fine si sono apprezzati i valori in campo delle due squadre. Loro non sono male, ma noi ci tenevamo a consolidare quanto di positivo stiamo costruendo in queste settimane. Come è normale, c’è sempre il rischio di mettersi sul livello della squadra avversaria: dopo due set a senso unico, nel terzo siamo calati di concentrazione e abbiamo un po’ sofferto nella fase centrale, ma l’abbiamo comunque chiusa. A me è piaciuto lo schiacciatore Alessandro Sensi, che nelle ultime uscite si sta ritrovando anche a livello tecnico: i tanti punti segnati rendono tutti contenti. Bene comunque tutta la squadra, in generale abbiamo cercato un po’ meno Despaigne. Faccio i complimenti alla panchina: Maretti, Vicario e Stragiotti entrano sempre bene, pronti e attenti. Altro tassello di positività, verso la Coppa Piemonte”.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Interwaste Menego Pallavolo Ovada 3-0 (25-13/25-16/25-21)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 7, Sensi 17, Stragiotti 1, Maretti 1, Antonov 6, Graziano 6, Despaigne 13, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.

c. s. SPB g. c.

