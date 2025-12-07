Scuola Pallavolo Biellese, terzo successo di fila: Ovada finisce al tappeto

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti può festeggiare la terza vittoria consecutiva in Serie C. La Ilario Ormezzano Sai SPB si è imposta 3-0 sul campo di Vigliano Biellese, rifilando parziali piuttosto netti alla Pallavolo Ovada. Altri tre passi verso l’alto.

Il direttore sportivo Oscar Zaramella commenta così: “Partita mai in discussione: alla fine si sono apprezzati i valori in campo delle due squadre. Loro non sono male, ma noi ci tenevamo a consolidare quanto di positivo stiamo costruendo in queste settimane. Come è normale, c’è sempre il rischio di mettersi sul livello della squadra avversaria: dopo due set a senso unico, nel terzo siamo calati di concentrazione e abbiamo un po’ sofferto nella fase centrale, ma l’abbiamo comunque chiusa. A me è piaciuto lo schiacciatore Alessandro Sensi, che nelle ultime uscite si sta ritrovando anche a livello tecnico: i tanti punti segnati rendono tutti contenti. Bene comunque tutta la squadra, in generale abbiamo cercato un po’ meno Despaigne. Faccio i complimenti alla panchina: Maretti, Vicario e Stragiotti entrano sempre bene, pronti e attenti. Altro tassello di positività, verso la Coppa Piemonte”.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Interwaste Menego Pallavolo Ovada 3-0 (25-13/25-16/25-21)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 7, Sensi 17, Stragiotti 1, Maretti 1, Antonov 6, Graziano 6, Despaigne 13, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.