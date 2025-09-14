Rally & Co, ottima prestazione per Alyssa Anziliero

Ottima prestazione per la biellese di Valdilana, portacolori di Rally & Co, Alyssa Anziliero nella gara valida per il campionato italiano assoluto "del Lazio e Cassino".
Navigatrice di Maira Zanotti sulla Toyota Yaris GR, dopo le 12 prove speciali in programma, agguanta la vittoria tra gli equipaggi femminili classificandosi 28° assolute e 5° nel Trofeo Toyota.
Una gara condotta con tempi significativi ma la ciliegina sulla torta è stato il 20° assoluto sulla PS Terelle di quasi 15 km in mezzo parecchie vetture più performanti.
Una bella soddisfazione ed una nuova esperienza per la giovane Alyssa che sicuramente sarà utile in futuro per le prossime sfide.