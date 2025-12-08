Perdono il controllo del mezzo: colpi di sonno a Cossato e Mongrando

Nella giornata di ieri, domenica 7 dicembre, le forze dell’ordine sono intervenute su due distinti incidenti sul territorio biellese. I sinistri stradali si sono verificati a Cossato e Mongrando, ma fortunatamente non sembra ci siano feriti.

Nel primo caso, a Cossato, i Carabinieri di Mottalciata hanno notato un veicolo sulla SP 232. L’auto è uscita di strada andando a impattare contro il guardrail, che risulta divelto. Il conducente, uomo del ’45 residente fuori regione, non necessitava di cure mediche e ha riferito di essersi addormentato alla guida. Il mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi mentre le forze dell’ordine si sono occupate della viabilità e la squadra Anas ha ripristinato la barriera danneggiata.

Situazione analoga a Mongrando dove intorno alle ore 22:40, in via Martiri della Libertà, un’autovettura è andata a sbattere contro il cancello di un’abitazione, danneggiandolo. A seguito dell’intervento dei Carabinieri è stato possibile constatare che la donna alla guida, del ’58 e residente a Zubiena, è stata vittima di un colpo di sonno. Il veicolo è stato recuperato dal carro attrezzi e sembra che la conducente stia bene. In corso gli accertamenti in merito all’accaduto.