Biella Polizia di Stato a Oropa: prevenzione e dialogo con i cittadini

Oggi, 8 dicembre, il camper della Polizia di Stato ha raggiunto il Santuario di Oropa, offrendo un punto di incontro e informazione per cittadini e visitatori presenti in occasione delle celebrazioni dell’Immacolata. L’iniziativa rientra nello spirito del motto istituzionale “Esserci sempre” e "Vicini alla gente" che sottolinea la volontà della Polizia di mantenere un contatto diretto e costante con la popolazione.

Nel corso della giornata, gli operatori sono rimasti sono rimasti a disposizione dei cittadini e diffondendo buone pratiche di prevenzione. Nell'ultimo periodo, truffe e furti sono considerevolmente aumentati nel territorio biellese e la collaborazione fra le forze dell'ordine e comunità, si rivela di fondamentale importanza.

Prevenzione: utili consigli contro truffe e furti

- Verificare l’identità di chi si presenta alla porta

Non aprire a persone che dichiarano di essere tecnici, incaricati di servizi o appartenenti alle forze dell’ordine senza aver prima effettuato una verifica, contattando direttamente l’ente di riferimento (come Carabinieri, Comune, Enel e altri servizi).

- Nessuna istituzione chiede denaro o oggetti di valore

È fondamentale ricordare che enti pubblici e forze di polizia non richiedono pagamenti, contanti, gioielli o beni per controlli, verifiche o custodie.

- Prestare attenzione alle tecniche di distrazione

Molte truffe vengono messe in atto da più persone: mentre una distrae la vittima, il complice tenta di introdursi nell’abitazione. È quindi opportuno non consentire ingressi non necessari.

- Rafforzare la sicurezza passiva

L’adozione di serrature idonee, porte blindate, sistemi di allarme e l’abitudine di chiudere sempre a chiave anche durante brevi assenze rimangono tra le misure più efficaci.

- Evitare segnali che indicano l’assenza dei proprietari

In caso di assenza, è consigliabile non lasciare indizi che facciano comprendere che l’abitazione è vuota. Risultano utili accorgimenti come chiedere ai vicini di ritirare la posta o utilizzare timer che regolano l’accensione delle luci.

Il contatto diretto con i cittadini contribuisce a consolidare il rapporto di fiducia tra popolazione e istituzioni, rafforzando il sostegno reciproco.