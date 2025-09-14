Calcio, il Città di Cossato presenta la nuova stagione: in campo oltre 250 ragazzi delle giovanili FOTO

Un brindisi in compagnia per celebrare l’inizio della nuova stagione 2025/26. Nella serata di venerdì, 12 settembre, in piazza della chiesa, a Cossato, tifosi, famiglie e cittadini hanno assistito alla presentazione delle squadre del Città di Cossato che prenderanno parte ai diversi campionati sportivi.

Dalla prima squadra passando per le formazioni giovanili fino all’attività di base, giunte al decimo anno di attività. Presenti i dirigenti della società, assieme agli staff tecnici e all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Moggio che, per l’occasione, ha premiato i blues con una targa per la vittoria della Promozione, ottenuta lo scorso anno e valevole per il ritorno in Eccellenza. “Un riconoscimento per ciò che è stato e un augurio per un futuro ricco di soddisfazioni sul campo – sottolinea Moggio – Inoltre, per un comune come il nostro, è un piacere vedere così tanti giovani che praticano attivamente l’attività sportiva che, oltre ad essere formazione e scuola di vita, riveste un ruolo sociale importante all’interno di ogni comunità”.

Parole di elogio sono poi giunte dal tecnico della prima squadra Pier Luca Peritore: “Vedere così tante persone è un motivo d’orgoglio per tutti noi. Stiamo affrontando un percorso di valore con un gruppo di persone che, con cuore e passione, dedicano il loro tempo ad un bella realtà, come il Città di Cossato”. Al presidente Massimiliano Bracco è toccato il compito di presentare i volti nuovi (e confermati) del settore giovanile che quest’anno vede oltre 250 ragazzi tra le proprie fila, impegnati nelle diverse categorie: “Vedo una città unita nello sport, sono davvero commosso. Vedo grandi sforzi da parte di molti soggetti: comune, collaboratori, tecnici, famiglie. Un caloroso ringraziamento va a tutti loro. Speriamo che sia un anno calcistico importante per la nostra realtà. L’obiettivo è di farla crescere sempre di più”.

Al termine degli interventi, è seguita la benedizione del parroco, don Fulvio Dettoma, assieme ad un rinfresco finale.