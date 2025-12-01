Calcio, la Biellese incontra l'ADMO Biella nel segno della sensibilizzazione

Una delegazione della Biellese ha incontrato nella giornata odierna, 1° dicembre, l'ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).

Un pomeriggio reso speciale dalle storie di chi ha combattuto la leucemia e dall’impegno di chi sostiene con costanza il valore della donazione. Dall’incontro è emerso in modo chiaro quanto informazione e sensibilizzazione siano essenziali per accompagnare malati, famiglie e chi desidera diventare donatore.

Per ADMO Biella era presente la presidente Maria Cristina Rondon; per la Biellese hanno partecipato il presidente Alessandro Blotto, il vice Matteo Cagliano, mister Luca Prina e un gruppo di giocatori della prima squadra, uniti in un momento di grande umanità e condivisione.