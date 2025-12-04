Magia natalizia in laboratorio: i “pasticceri bianconeri” ai fornelli VIDEO

Alle prime luci del mattino, nella pasticceria De Mori, i panettoni di Natale iniziano a prendere forma. Ma dietro questa magia non ci sono i soliti pasticceri… ma i bianconeri della Biellese!

Sì, avete letto bene: Artiglia, Pavan e Beltrame, protagonisti dello sport locale, hanno indossato guanti e grembiule nel laboratorio dello sponsor Simone De Mori per girare un video promozionale per i social. Tra risate e sorrisi divertiti, i giocatori hanno messo le mani in pasta, dando vita a un panettone perfetto per le feste.

Un’occasione speciale che unisce sport, tradizione e Natale, regalando un momento di allegria e curiosità ai tifosi e agli appassionati della squadra.