Calcio, La Cervo RB è campione d'inverno: chiude imbattuta il girone d’andata

La Cervo R.B. conquista il titolo di campione d’inverno grazie alla vittoria esterna sul campo di Castellamonte, firmata da Colombo, e conclude un girone d’andata impeccabile sotto ogni profilo. I Biancoblu chiudono la prima metà di stagione imbattuti: 29 punti in 11 partite, frutto di 9 successi e 2 pareggi, con 34 reti messe a segno e 12 subite. A completare il quadro, la leadership nella classifica marcatori di Cavalli, già a quota 11 gol.

A Castellamonte la formazione biellese è scesa in campo con Pegoraro; Giorgi (Locuratolo, poi Biassarda), Cerutti, Naingoran, Tara, Di Blasi, Emanuele, Finotto, Colombo (Cinguino), Cavalli e Giana. La rete decisiva arriva al 17’ del primo tempo, quando Colombo finalizza l’azione che vale il vantaggio. Al 25’ i biancoblù sfiorano anche il raddoppio: la punizione dal limite calciata da Cavalli esce di poco a lato.

Nella ripresa il risultato non cambia. Il gioco, condizionato dal nervosismo crescente, non offre ulteriori occasioni rilevanti, ma la Cervo R.B. gestisce con ordine il match e porta a casa tre punti fondamentali, che confermano il grande momento della squadra di Finotto e compagni.