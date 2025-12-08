Festa a Ternengo per l'accensione dell'Albero di Natale

Momento di festa per la comunità di Ternengo. Nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, avrà luogo la cerimonia della decorazione con l'illuminazione dell'Albero di Natale. Il ritrovo è previsto alle 15.30 presso la Biblioteca Civica del paese, a cui seguiranno la merenda offerta dalla Pro Loco (ore 16.30) e l'accensione dell'albero (ore 17.30).
lunedì 08 dicembre
domenica 07 dicembre
sabato 06 dicembre
