Biella, più sicurezza allo Stadio Pozzo-Lamarmora durante le partite della Juventus Women

Il Comune di Biella rafforza la sicurezza dello Stadio “Vittorio Pozzo – La Marmora” in vista delle partite della Juventus Women per la stagione sportiva 2025/2026. Con una determinazione dirigenziale approvata lo scorso 24 novembre 2025, l’amministrazione ha disposto l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica per l’impianto di videosorveglianza all' azienda con sede a Verrone già installatrice dell’intero sistema di sicurezza dello stadio. Obiettivo: garantire la continuità del servizio nel momento in cui si verifichino eventuali guasti all'impianto di videosorveglianza durante le partite, con la disponibilità immediata di un tecnico qualificato.

Lo Stadio Pozzo-Lamarmora ospita eventi sportivi di forte richiamo, tra cui le partite della Juventus Women di Serie A. Appuntamenti che da sempre attirano un grande pubblico e richiedono proprio per questo motivo un elevato livello di sicurezza e controllo.

Durante le gare, la Questura monitora costantemente le aree interne ed esterne grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, gestite dalla sala GOS. La presenza di un tecnico qualificato risulta però fondamentale in caso di guasti o malfunzionamenti che richiedano interventi immediati.

La scelta dell’amministrazione ricade sulla ditta già installatrice dell’intero sistema di sicurezza dello stadio per ragioni tecniche e operative: come si legge nel documento, è l’azienda che ha realizzato e configurato l’intero sistema di videosorveglianza dello stadio; ne conosce nei dettagli la struttura hardware e software; ha installato anche il sistema di sicurezza urbana collegato allo stadio, compreso quello in piazza Borsellino e al Gate 7 del settore ospiti; è l’unico operatore in grado di intervenire anche da remoto sulla rete integrata tra stadio e città.

Nel documento si ribadisce come l’intervento sia necessario e urgente per assicurare continuità al sistema di sorveglianza durante gli eventi sportivi.