Calcio femminile, l'ACF Biellese a caccia della 10° vittoria di fila: è sfida con la Mappanese

L'ACF Biellese è a caccia della 10° vittoria di fila. Domenica, alle 16.30, andrà in trasferta sull'ostico campo della Mappanese, una delle dirette contendenti al salto di categoria. Squadra attrezzata, molto determinata e insidiosa, specialmente nelle gare davanti al proprio pubblico.

“Un ulteriore test che sicuramente alzerà l'asticella sotto ogni profilo, tecnico, atletico e mentale –spiegano dalla società – Seguirà poi un turno di meritato riposo”. L'ACF Biellese, impegnata nel campionato di Promozione, è in testa al girone, con 9 successi a favore, 56 reti e sole 3 subite. La Mappanese è attualmente al quarto posto, con 18 punti.