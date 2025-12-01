 / Calcio

Calcio | 01 dicembre 2025, 08:30

ACF Biellese, successo esterno grazie al gol di Tintori

L’ACF Biellese conquista la vittoria per 0-1 grazie alla rete di Arianna Tintori al 20’ del secondo tempo. La squadra, guidata dall’allenatore Stefano Barboni e dal vice Enrico Squillario, ha affrontato una gara non semplice, come confermato anche dal commento nel post-partita.

Per la Biellese sono scese in campo: Marazzato, Giletto (vice capitano), Sorlei — sostituita al 30’ della ripresa da Quercioli — Nitti, Cavagnetto (capitano), Vacca, Carazzolo — sostituita al 13’ della ripresa da Gennari — Pipino, sostituita all’11’ del secondo tempo da Tintori, Sorze — sostituita al 39’ da Bellon — Dreon e Ingannamorte, sostituita al 27’ da Demargherita. A disposizione: Mabrito e Artiglia.

Al termine dell’incontro, Tintori ha commentato la prestazione della squadra: "Non è stata una partita facile, fin dall'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato a crederci di più, a creare molte più azioni e a giocare come una squadra. Siamo riuscite a segnare e a portare a casa il risultato". Riguardo alle avversarie, ha aggiunto: "Sono una squadra forte e, giocando in casa, non è stato semplice".

Una vittoria costruita nella ripresa e determinata dal gol che ha deciso l’incontro.

G. Ch.

