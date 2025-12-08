A Palazzo Ferrero al Biella Jazz Club Gianni Cazzola

Un grandissimo ritorno a Palazzo Ferrero per martedì 9 dicembre alle ore 21,30; la leggenda vivente Gianni Cazzola, batterista di origine bolognese, al Biella Jazz Club con lo storico trio, Simone Daclon al pianoforte e Alex Orciari al contrabbasso.
Un concerto sicuramente di grande valore artistico per la qualità musicale degli artisti, ma soprattutto per la grandezza artistica di Gianni Cazzola, considerato tra i migliori batteristi jazz in ambito internazionale e , dopo 70 anni di carriera, con sempre la stessa caratteristica sonora che lo ha contraddistinto, il grande senso dello “swing” come si dice in gergo “un bel ride” (Ride : piatto della batteria utilizzato per dare il ritmo nello swing)
Un’altra grandissima artista in programma per martedì 16 dicembre, la pianista-cantante Laura Fedele accompagnata da Maxx Furian alla batteria e Stefano Dall’Ora al contrabbasso.
Ricordiamo gli ultimi posti per il concerto “Almost Blue” con Rossana Casale Quartet, per informazioni info@biellajazzclub.it