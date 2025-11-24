 / Calcio

Calcio | 24 novembre 2025, 20:00

Calcio, pari per la Biellese: al Pozzo è 0-0 con il Club Milano

calcio biellese

Calcio, pari per la Biellese: al Pozzo è 0-0 con il Club Milano (foto di repertorio)

Finisce 0-0 l'incontro tra la Biellese e il Club Milano, andato in scena nella prima serata di oggi, 24 novembre, al Pozzo di Biella. Per i lanieri si tratta del quarto pari di questo campionato. Con questo punto, il gruppo allenato da Luca Prina si porta all'ottavo posto del girone di Serie D, con 19 punti conquistati.

g. c.

