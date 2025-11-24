Finisce 0-0 l'incontro tra la Biellese e il Club Milano, andato in scena nella prima serata di oggi, 24 novembre, al Pozzo di Biella. Per i lanieri si tratta del quarto pari di questo campionato. Con questo punto, il gruppo allenato da Luca Prina si porta all'ottavo posto del girone di Serie D, con 19 punti conquistati.
In Breve
domenica 23 novembre
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
mercoledì 19 novembre
lunedì 17 novembre
domenica 16 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Calcio, pari per la Biellese: al Pozzo è 0-0 con il Club Milano
Finisce 0-0 l'incontro tra la Biellese e il Club Milano, andato in scena nella prima serata di...