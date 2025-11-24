Biella, via Ogliaro, un lettore: "Segnaletica assente e attraversamenti pedonali pericolosi"

Un lettore ci ha segnalato una situazione di criticità che interesserebbe via Ogliaro a Biella, dove la sicurezza stradale sembra essere messa seriamente a rischio.

Secondo quanto riportato, nella via la segnaletica risulta assente in più punti, contribuendo a creare confusione tra gli automobilisti e rendendo difficile una corretta gestione del traffico.

Particolarmente preoccupante è la condizione degli attraversamenti pedonali: i lampeggianti che dovrebbero segnalare la presenza delle strisce risultano spenti, le strisce pedonali sono ormai scolorite e “quasi impossibili da vedere”, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.

Una combinazione che, secondo il lettore, rappresenta un pericolo concreto per chi deve attraversare la strada, in particolare anziani, bambini e persone con mobilità ridotta.

La segnalazione viene quindi rivolta all’amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza per ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale e garantire condizioni adeguate di sicurezza lungo la via sia nelle ore notturne che anche di giorno.