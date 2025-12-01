Lega promuove le elezioni dei nuovi Consigli di Quartiere: “Un bel momento per Biella”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Le elezioni dei nuovi Consigli di Quartiere hanno rappresentato un bel momento per la Città di Biella: innanzitutto perché tornano attivi con una rappresentatività che porta maggiore attenzione alle problematiche locali. La Lega è storicamente il partito del decentramento e infatti il ripristino dei quartieri è avvenuto per una nostra specifica volontà nella passata amministrazione comunale con la riscrittura del regolamento preposto.

In secondo luogo, l’affluenza media del 10% - con picchi del 18% e solo 3 quartieri che sono stati sotto la media - rappresenta in realtà un buon risultato di partecipazione se contestualizzato rispetto, per esempio, al 43 per cento di affluenza delle ultime elezioni regionali che hanno avuto una esposizione mediatica nazionale, un più ampio e approfondito dibattito pubblico e politico.

Come Lega, commentiamo solo ora queste votazioni, perché avevamo fin da subito voluto evitare di politicizzarle, non perorando la formazione di liste riconducibili direttamente o indirettamente a partiti, intendendo al contrario favorire la nascita di liste proprie dai quartieri stessi e, in alcuni casi, partecipando alle stesse. Ciò è avvenuto, per esempio, al Villaggio Lamarmora e in Valle Oropa, dove ci sono stati i risultati più netti assieme a Chiavazza.

Questa visione è figlia del voler valorizzare lo spirito primario dei Consigli di Quartiere: essere una esperienza civica attenta alla vita quotidiana di vicinato e stimolo accorto per l’amministrazione comunale. Ed i risultati elettorali hanno dimostrato che questa nostra scelta era in sintonia con le aspettative della cittadinanza.Un ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno partecipato a questa importante opportunità, ai candidati che si sono messi in gioco per il proprio quartiere e ai consiglieri e dipendenti comunali che hanno assistito ai seggi per tutta la giornata, presiedendo alle votazioni. E un sincero in bocca al lupo agli eletti, affinché insieme si possa contribuire a migliorare tutti i quartieri con un rinnovato entusiasmo e una sana collaborazione”.