Biella, elezioni dei consigli di quartiere: “Una doppia bella notizia”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Domenica verranno eletti 10 consigli di quartiere. 158 cittadini biellesi si sono candidati gratuitamente e volontariamente. È una doppia bella notizia. Si apriranno spazi di partecipazione e tanti cittadini si sono resi disponibili. Ancora prima delle elezioni, Buongiorno Biella e Costruiamo Biella ringraziano tutti i candidati, chi verrà eletto e chi “rimarrà di riserva”.

State dando una bella lezione di passione per il bene comune. Sta a noi elettori respingere il cinismo di chi pensa che tanto non cambierà nulla. Andiamo a votare le persone che conosciamo, che da anni si impegnano nel quartiere e per il quartiere, di cui ci fidiamo perché hanno dimostrato di essere credibili. Andiamo a votare per dare forza al servizio che i Consigli dovranno fare. E infine un auspicio per noi consiglieri comunali, per la Giunta, per il Sindaco e per i dipendenti del Comune: non consideriamo con fastidio le istanze che arriveranno dai quartieri. La politica che parte dal basso è la politica più bella e più sana”.