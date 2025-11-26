Dal sindaco Delmastro un ringraziamento ai Carabinieri dopo il blitz in Valle Elvo

Riceviamo e pubblichiamo:
“La presente al fine di esprimere la profonda gratitudine al Comando dei Carabinieri di Biella per l'operazione condotta in Valle Elvo a contrasto dello spaccio di droga. La notizia di movimenti sospetti era da tempo sulla bocca di molti cittadini ed è stata oggetto di discussione financo tra i sindaci.
La vigilanza delle aree boschive è ancor più complessa rispetto alle aree urbane ma rimane un'azione necessaria per la tutela degli utenti che ivi si recano per trascorrere tempo libero ed in famiglia. Affinché il nostro territorio possa continuare a definirsi turisticamente attrattivo non si può prescindere dal garantirne la sicurezza. Un sentito ringraziamento dunque alla stazione dei Carabinieri di Biella”.