Rifiuti abbandonati dietro al cimitero di Vaglio: la segnalazione di un lettore

Un lettore ha segnalato alla redazione la presenza di immondizia abbandonata dietro al cimitero di Vaglio, a Biella, denunciando una situazione che definisce “indecorosa e pericolosa”.

Nell’area, nascosta alla vista ma facilmente raggiungibile, sarebbero stati lasciati sacchi di plastica, materiale ferroso e persino un tubo di una stufa, oggetti che non solo deturpano il paesaggio ma potrebbero rappresentare un rischio per l’ambiente e per chi frequenta la zona.

La segnalazione richiama ancora una volta l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti, purtroppo sempre più diffuso anche in punti sensibili come i cimiteri o le aree verdi.