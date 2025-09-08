TORX® with Kailas, 87 biellesi in gara

Con la partenza del TOR450 – Tor des Glaciers alle 20 di venerdì 12 settembre da piazza Abbé Henry a Courmayeur, prende il via la 16ª edizione del TORX® with Kailas, che per dieci giorni porterà sui sentieri della Valle d’Aosta migliaia di atleti, appassionati e volontari.

Tra i corridori in gara si cimenteranno anche 87 biellesi. Di questi, 4 saranno impegnati nell’estrema distanza del TOR450, 13 nel TOR330 – Tor des Géants, 9 nel TOR130 – Tot Dret, 13 nel TOR100 – Cervino-Monte Bianco e ben 48 nel TOR30 – Passage au Malatrà, la gara più corta ma non per questo meno spettacolare.

Il TORX® with Kailas, considerato uno degli eventi di trail running più duri e affascinanti al mondo, si snoda lungo le Alte Vie della Valle d’Aosta, attraversando panorami unici tra vette e vallate. Oltre alle prove di resistenza degli atleti, l’evento è anche una grande festa per i territori attraversati, animata da migliaia di volontari e da un fitto calendario di iniziative collaterali.

Per il Biellese si tratta di una partecipazione numerosa, di seguito l'elenco dei nostri concittadini:

TOR 450

Riccardo Girardi - 4075

Alfio Rinaldo - 4091

Rodolfo De Colle - 4181

Alberto Parolin - 4198

TOR330

Martino Platini - 142

Riccardo Eulogio - 274

Edoardo Bernascone - 415

Enrico Correale - 562

Chiara Tallia - 1035

Giovanni Mozzone - 1101

Iacopo Falanga - 1142

Paolo Borra - 1181

Luca Travostino - 1198

Manuèl Rodriguez - 1284

Massimo Malgaroli - 1314

Gregorio Reda - 1394

Uwe Dietmar Eichert - 1578

TOR130

Michele Primon - 2003

Gregorio Bertoni - 2009

Maurizio Ferraris - 2062

Matteo Miari - 2104

Matteo Dovana - 2259

Filippo Lometto - 2295

Valentino Santi Amantini - 2324

Giuseppe Natale - 2335

Alberto Pitzianti - 2461

TOR100

Luca Ferro - 5018

Moreno Bianchetto - 5028

Giuseppe Pezzica - 5074

Dario Furlanetto - 5140

Edoardo Zanone - 5183

Roberto Torelli - 5198

Mattia Mura - 5208

Francesco Crestani - 5211

Davide Pella - 5264

Stefano Piovan - 5277

Gianluca Mello Grand - 5287

Andrea Savi - 5335

Beppe Bianco - 5432

TOR30

Denis Pilotto - 3015

Federico Magagna - 3019

Fabio Ranaboldo - 3022

Mauro Corona - 3025

Mattia Demaria - 3030

Enrico Savio - 3038

Claudio Alberto - 3046

Federico Bollo - 3048

Sara Gaito - 3073

Alessandro Germanetti - 3078

Giuseppe Scagliotti - 3105

Fiorenzo Canova - 3122

Riccardo Fagnola - 3130

Cristiano Festa Rovera - 3133

Corrado Ogliaro - 3136

Davide Borello - 3139

Federico Coda - 3143

Piero Casula - 3145

Gabriele Selva - 3157

Manuela Gaslini - 3225

Fabrizio Doda - 3227

Andrea Zorzan - 3238

Davide Zennaro - 3261

Alessia Pagliara - 3273

Mouhcine Lahrich - 3285

Filippo Maria Bau - 3287

Fabio Caucino - 3292

Thi Mai Linh Huynh - 3294

Francesco Martinelli - 3329

Silvio Ogliaro - 3375

Paolo Perona - 3377

Elena Gallo - 3406

Alessandro Bigiordi - 3420

Luca Dalmasso - 3445

Massimo Barberis Negra - 3446

Mattia Chiló - 3476

Simona Caneparo - 3477

Rebecca Oliva - 3498

Fabio Giacchetto - 3091

Simone Garitta - 3103

Marzio Olivero - 3181

Daniele Bassoli - 3365

Veronica Carlevatti - 3439

Vittorio Mazzia - 3469

Nicolo Signorini - 3480

Massimiliano Ginepro - 3121

Daniela Pitaccolo - 3170

Federico Ferraro Fogno - 3242