TORX® with Kailas, 87 biellesi in gara

Con la partenza del TOR450 – Tor des Glaciers alle 20 di venerdì 12 settembre da piazza Abbé Henry a Courmayeur, prende il via la 16ª edizione del TORX® with Kailas, che per dieci giorni porterà sui sentieri della Valle d’Aosta migliaia di atleti, appassionati e volontari.
Tra i corridori in gara si cimenteranno anche 87 biellesi. Di questi, 4 saranno impegnati nell’estrema distanza del TOR450, 13 nel TOR330 – Tor des Géants, 9 nel TOR130 – Tot Dret, 13 nel TOR100 – Cervino-Monte Bianco e ben 48 nel TOR30 – Passage au Malatrà, la gara più corta ma non per questo meno spettacolare.
Il TORX® with Kailas, considerato uno degli eventi di trail running più duri e affascinanti al mondo, si snoda lungo le Alte Vie della Valle d’Aosta, attraversando panorami unici tra vette e vallate. Oltre alle prove di resistenza degli atleti, l’evento è anche una grande festa per i territori attraversati, animata da migliaia di volontari e da un fitto calendario di iniziative collaterali.
Per il Biellese si tratta di una partecipazione numerosa, di seguito l'elenco dei nostri concittadini:
TOR 450
Riccardo Girardi - 4075
Alfio Rinaldo - 4091
Rodolfo De Colle - 4181
Alberto Parolin - 4198
TOR330
Martino Platini - 142
Riccardo Eulogio - 274
Edoardo Bernascone - 415
Enrico Correale - 562
Chiara Tallia - 1035
Giovanni Mozzone - 1101
Iacopo Falanga - 1142
Paolo Borra - 1181
Luca Travostino - 1198
Manuèl Rodriguez - 1284
Massimo Malgaroli - 1314
Gregorio Reda - 1394
Uwe Dietmar Eichert - 1578
TOR130
Michele Primon - 2003
Gregorio Bertoni - 2009
Maurizio Ferraris - 2062
Matteo Miari - 2104
Matteo Dovana - 2259
Filippo Lometto - 2295
Valentino Santi Amantini - 2324
Giuseppe Natale - 2335
Alberto Pitzianti - 2461
TOR100
Luca Ferro - 5018
Moreno Bianchetto - 5028
Giuseppe Pezzica - 5074
Dario Furlanetto - 5140
Edoardo Zanone - 5183
Roberto Torelli - 5198
Mattia Mura - 5208
Francesco Crestani - 5211
Davide Pella - 5264
Stefano Piovan - 5277
Gianluca Mello Grand - 5287
Andrea Savi - 5335
Beppe Bianco - 5432
TOR30
Denis Pilotto - 3015
Federico Magagna - 3019
Fabio Ranaboldo - 3022
Mauro Corona - 3025
Mattia Demaria - 3030
Enrico Savio - 3038
Claudio Alberto - 3046
Federico Bollo - 3048
Sara Gaito - 3073
Alessandro Germanetti - 3078
Giuseppe Scagliotti - 3105
Fiorenzo Canova - 3122
Riccardo Fagnola - 3130
Cristiano Festa Rovera - 3133
Corrado Ogliaro - 3136
Davide Borello - 3139
Federico Coda - 3143
Piero Casula - 3145
Gabriele Selva - 3157
Manuela Gaslini - 3225
Fabrizio Doda - 3227
Andrea Zorzan - 3238
Davide Zennaro - 3261
Alessia Pagliara - 3273
Mouhcine Lahrich - 3285
Filippo Maria Bau - 3287
Fabio Caucino - 3292
Thi Mai Linh Huynh - 3294
Francesco Martinelli - 3329
Silvio Ogliaro - 3375
Paolo Perona - 3377
Elena Gallo - 3406
Alessandro Bigiordi - 3420
Luca Dalmasso - 3445
Massimo Barberis Negra - 3446
Mattia Chiló - 3476
Simona Caneparo - 3477
Rebecca Oliva - 3498
Fabio Giacchetto - 3091
Simone Garitta - 3103
Marzio Olivero - 3181
Daniele Bassoli - 3365
Veronica Carlevatti - 3439
Vittorio Mazzia - 3469
Nicolo Signorini - 3480
Massimiliano Ginepro - 3121
Daniela Pitaccolo - 3170
Federico Ferraro Fogno - 3242