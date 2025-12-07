A Pettinengo numeri in crescita al Balcone del Biellese Trail, Minoggio e Borello sono 1° nella 21 km FOTO e VIDEO

A Pettinengo numeri in crescita al Balcone del Biellese Trail, Minoggio e Borello sono 1° nella 21 km (servizi di Mauro Benedetti e Riccardo Tosi per newsbiella.it)

Pettinengo si conferma una delle mete più apprezzate dal podismo biellese (e non). Ancora una volta si è registrata una grande partecipazione al Balcone del Biellese Trail, la manifestazione sportiva giunta all'11° edizione e organizzata dal GAC Pettinengo.

La mattinata di oggi, 7 dicembre, ha visto numerosi atleti sfidarsi in due distinti tracciati in uno scorcio paesaggistico davvero suggestivo e affascinante: nella 21 chilometri erano presenti al nastro di partenza ben 117 partecipanti, desiderosi di misurarsi con il percorso lungo. Alla fine, è giunto primo all'arrivo Cristian Minoggio, con un tempo pari a 1h 22' 32'', seguito da Mattia Bertoncini (1h 25' 56'') e Francesco Nicola (1h 27' 45''). Tra le donne ha spiccato Sara Borello, con un tempo di 1h 39' 56''. Alle sue spalle Margherita De Giuli (1h 40' 39'') e Tania Rosa (1h 47' 29'').

La corsa da 8 km, invece, ha richiamato un totale di 109 iscritti, suddivisi tra 73 atleti e 36 appassionati che hanno preso parte alla prova non competitiva. Qui, invece, Niccolò Biazzetti ha tagliato per primo il traguardo con un tempo pari a 33' 13''. Gabriele De Biasi (36'51'') e Flavio Pellerei (36' 58'') si sono divisi gli altri gradini del podio. Laura Acquadro è stata invece la runner più veloce dello small trail, con un tempo di 50' 17''. Seconda Erika Tullio (51' 17'') e Elisa Favaglioni (54' 01'').

L'evento ha confermato la sua capacità di attrarre atleti e amanti della natura, consolidando la sua posizione come appuntamento imperdibile nel panorama sportivo locale. Visibilmente soddisfatto Alessandro Ferrarotti, presidente del GAC Pettinengo: "Siamo davvero molti contenti dell'affluenza, numeri in crescita rispetto agli anni scorsi. È sicuramente un bel segnale per il movimento e il nostro territorio".