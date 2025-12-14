Da Gli Orsi di Biella a Mongrando, clima di festa per l'arrivo dei Babbi Natali in Moto FOTO e VIDEO

A 7 anni dalla prima edizione, è tornato nel Biellese l'evento Santa Lucia con i Think Biker, l’appuntamento che colora di abiti rossi bordati di bianco le piazze dei comuni coinvolti e che, anno dopo anno, continua a richiamare un gran numero di motociclisti, anche da fuori provincia.

Questa mattina, nel piazzale de Gli Orsi di Biella, si sono dati appuntamento più di 200 centauri che, nel giro di poche ore, hanno compiuto il proprio motogiro facendo alcune tappe nei centri abitati di diversi paesi, come a Cerrione e a Mongrando.

Qui, sono stati accolti con entusiasmo dai volontari delle Pro Loco, che hanno atteso la carovana natalizia con un saporito rinfresco. Ancora una volta l'obiettivo dell'iniziativa è a favore di una buona causa, con finalità benefiche verso la Domus Laetitiae. A contribuire all’ampliamento della manifestazione figura la preziosa collaborazione con la realtà del Vespa Club Biella: un’amicizia consolidata nel tempo, già presente nelle scorse edizioni.