Giornata di incidenti nel Biellese, a Cavaglià auto si ribalta: tre persone in ospedale

Tre persone sono state trasportate al Pronto Soccorso, in codice arancione, a seguito di un sinistro autonomo, avvenuto in piena notte a Cavaglià.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe sfondato una recinzione per poi ribaltarsi fuori dalla carreggiata. I passeggeri a bordo sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Nella prima mattinata di ieri, 13 dicembre, a Muzzano, un'automobile, condotta da una donna di 80 anni, avrebbe centrato tre mezzi in sosta. Dalle informazioni raccolte, l'anziana avrebbe accusato un malessere momentaneo alla guida ma sarebbe rimasta indenne nell'impatto.

Infine, a Trivero, nel comune di Valdilana, intorno alle 10.30, un paio di veicoli avrebbero terminato la loro corsa all'esterno della sede stradale a causa dell'asfalto reso viscido dal ghiaccio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.