Motori e solidarietà, a Biella in tanti sono scesi in pista per una buona causa FOTO

Attività per bambini, esposizioni di panda 4x4 e molte altre iniziative si sono svolte nella giornata di oggi, 14 dicembre, nel centro di Biella.

Un buon afflusso di persone si è fermato allo stand benefico presente che ha visto impegnati per una buona causa il Biella Raider Team, insieme ai membri del Biella 4 Racing (impegnati nell'assistenza tecnica) e del Panda Raid, oltre all'ASD Sport e Natura, all'opera per l'allestimento del gazebo.

Il ricavato andrà a sostenere i progetti Anffas di Pet Therapy e uscite in aggregazione.