Tennistavolo, Splendor sempre a punteggio pieno in D2

Nella giornata in cui riposavano la C2 Unipol di Bocchio e la D3 MB Line una vittoria e due pareggi per le squadre Splendor impegnate in D1 e D2 nei campionati regionali di tennistavolo.

D1

Piccola delusione per i ragazzi di Gentile Impianti che impattano con l'Alpignano in casa venerdì sera al PalaAguggia. Gara combattuta fino all'ultimo dove Riccardo Motta soccombe per 3 a 2 nell' incontro decisivo che permette agli ospiti di agguantare un pareggio inaspettato. Bene Tommaso Zoppello che si conferma in ottima media che vince due incontri mentre il capitano Riccardo Pegoraro si ferma a un incontro vinto. Nonostante l' impegno profuso nell' ultimo incontro niente da fare per Motta che in questo turno rimane a secco di vittorie.

D2

Continua la marcia inarrestabile di Immobiliare Bugella in D2 . Michele Capodiferro, Francesco Bidese e Andrea Saitta piegano per 4 a 2 il Novara, sempre venerdì sera al PalaAguggia. Capodiferro continua la sua performance con tutte vittorie e un solo set perso in tutti gli incontri giocati da inizio campionato. Ma bravi anche i due ragazzi dello Splendor Saitta e Bidese che confermano la regola e si aggiudicano entrambi un incontro a testa.

D2

Ottima anche la prestazione della formazione Siviero/Scarpa che ottiene un altro prezioso punto fermando per 3 a 3 in Novara fra le mura amiche del palazzetto di Castelletto Cervo. Una vittoria a testa per Massimo Graziano, Pietro Ferraris e Antonio Zamuner per il 3 a 3 finale e un punto importante per il proseguo del campionato che vede la formazione impegnata in una difficile lotta per non retrocedere.