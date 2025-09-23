Tor des Géants® 2025, Biella protagonista all'endurance trail fra i più duri al mondo

Si è conclusa l’edizione 2025 del Tor des Géants®, l’endurance trail di 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello. Dopo sei giorni di fatica, emozioni e passaggi spettacolari, anche i biellesi hanno portato a termine la loro sfida personale.

Domenica mattina, si è tenuta la cerimonia di premiazione, che ha celebrato i finisher e riconosciuto gli sforzi di tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda gli atleti biellesi, i risultati sono stati più che positivi: diversi runners hanno chiuso il TorX con tempi di rilievo e ottimi piazzamenti.

Ripercorriamo insieme le classifiche, partendo proprio dal Tor330: Riccardo Eulogio ha guidato il gruppo, piazzandosi 177°, seguito da Chiara Tallia (190°), Martino Platini (214°), Giovanni Mozzone (396°), Iacopo Falanga (423°) ed Enrico Correale (472°).

Nel Tor130, Matteo Dovana è entrato nella top 10, posizionandosi 8°, Matteo Miari (37°), Gregorio Bertoni (148°) e Alberto Pitzianti (174°).

Nel Tor100, buoni risultati anche per Francesco Crestani (47°), Stefano Piovan (160°), Moreno Bianchetto (166°), Dario Furlanetto (215°), Mattia Mura (216°), Davide Pella (218°), Edoardo Zanone (227°) e Luca Ferro (262°).

Nel Tor30, spicca la 5° posizione di Federico Magagna, seguito da Francesco Martinelli (34°), Nicolo Signorini (37°), Massimo Barberis Negra (71°), Andrea Zorzan (81°), Luca Dalmasso (87°), Enrico Savio (96°), Davide Borello (107°), Simone Garitta (114°), Sara Gaito (150°), Mauro Corona (152°), Federico Bollo (156°), Gabriele Selva (158°), Giuseppe Scagliotti (162°), Riccardo Fagnola (166°), Federico Ferraro Fogno (168°), Paolo Perona (169°), Massimiliano Ginepro (183°), Mattia Demaria (184°), Vittorio Mazzia (194°), Denis Pilotto (200°), Daniele Bassoli (202°), Mattia Chiló (211°), Piero Casula (212°), Fabio Giacchetto (213°), Veronica Carlevatti (221°), Mouhcine Lahrich (231°), Alessandro Bigiordi (238°), Thi Mai Linh Huynh (250°), Rebecca Oliva (253°), Cristiano Festa Rovera (259°), Daniela Pitaccolo (276°), Federico Coda (297°), Fabrizio Doda (319°), Fabio Caucino (324°), Alessia Pagliara (333°), Silvio Ogliaro (336°), Davide Zennaro (338°), Manuela Gaslini (339°), Fabio Ranaboldo (366°) ed Elena Gallo (410°).

Per il Tor450, purtroppo, nessun concorrente biellese ha completato la gara, ma la partecipazione resta motivo di orgoglio per la nostra città.