Oltre venti atleti di Valdigne Triathlon impegnati in Italia e nel Mondo, ecco i risultati FOTO

Nella splendida cornice trentina di Lavarone, si è disputata la Finale del Circuito Cross Country.

Grandi risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon che hanno conquistato il primo posto nella classifica di tappa e l’argento nella classifica finale. Ancora una grandissima soddisfazione per gli atleti in verde-turchese-oro. Al maschile una prestazione top per lo “Squalo” Michele Bonacina che domina la gara e conquista la vittoria assoluta.

Ottime gare per il veneziano Marco Barison, argento Senior 2 e 6° assoluto, ancora un podio di categoria e gara top per il reggiano Samuele Silla Gilioli, 14° e bronzo Senior 3; splendido oro per il biellese Marco Schiapparelli tra gli M2, bissato dal romagnolo Michele Vanzi che domina tra gli M8. Ottimi risultati in categoria per il vigevanese Stefano Interlandi e per il lecchese Paolo Bonacina.

Al femminile gran gara della polivalente Matilde Dal Mas, 7° assoluta e oro tra le S1.Ad Avigliana sabato 30 agosto e domenica 31 agosto si sono disputate le gare del Campionato piemontese e VdA giovanile e il Triathlon per le categorie assolute.

Nelle gare giovanili una splendida prestazione del biellese Thomas Zecchini, 4° nella categoria Ragazzi, nella gara assoluta di Triathlon prestazione super della plurititolata Monica Cibin che conquista l’argento tra le donne con tre frazioni maiuscole. Per lei un solo aggettivo “Eterna!”.

A Brescia domenica 31 agosto si è disputato il classico Triathlon Città di Brescia, rientro con il botto, dopo un lungo stop, per la lecchese Carlotta Bonacina, che trionfa nella gara femminile, a farle compagnia sul podio la varesina Erica Maculan che con tre frazioni al top conquista il bronzo. Al maschile, 7° posto tra gli M3 per il varesino Dario Nitti e podio sfiorato (4°) tra gli M4 per il coach biellese Stefano Massa.

A Johnson City, in Tennessee, prima gara del Campionato Universitario Usa per la biellese Costanza Antoniotti venerdì 29 agosto. Prova in chiaro-scuro per lei, dopo essere stata al comando per più di metà gara in terza batteria, è caduta in bike quando era al comando da sola e nonostante i problemi meccanici ha comunque concluso la gara al 22° posto.

A Cesenatico, nel lungo weekend organizzato da Flipper Triathlon, grande gara della parmense Fosca Boldrocchi 4° assoluta al traguardo, nel suo primo Triathlon Olimpico. Nella Gara Sprint di domenica tanti gli atleti di Valdigne presenti, al femminile, in una gara dal tasso tecnico molto elevato, prove maiuscole di Laura Ceddia, 8° assoluta con tre frazioni estremamente positive e per la toscana Rachele Laschi, 11°, anche lei in decisa crescita di condizione agonistica. Positive le gare della giovane arquatese Erica Pordenon, 20° assoluta e bronzo YB e della parmense Fosca Boldrocchi che dopo l’ottima prestazione del giorno precedente ha bissato con l’argento tra le Junior anche nella gara Sprint.

Ora il focus degli atleti e degli appassionati di Triathlon si sposta sulle prossime gare di stagione: il Campionato Italiano Assoluto e di Categoria di Triathlon Olimpico di Alba Adriatica e la gara regionale giovanile di Borgaro Torinese.