La Vetta presente alle gare del Ultra Trail Mont Blanc a Chamonix FOTO

Durante la scorsa settimana si sono svolte le prove finali del circuito internazionale UTMB 2025, alle quali erano presenti anche atleti rappresentanti la società La Vetta Running, su due diverse distanze, e che hanno completato la gara con molta emozione e soddisfazione.

Si tratta di Roberto Gamba che era impegnato nella competizione CCC con un dislivello di 6100 metri e un percorso tecnico di 100 km, appesantito in alcuni tratti dal meteo non favorevole, e Camillo Negro, impegnato nella competizione OCC di 61 km e 3400 metri di dislivello, entrambe con traguardo a Chamonix nella mitica place de l'Eglise.