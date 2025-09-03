Quaregna Cerreto, chiusura di Via Fra Dolcino per lavori di rimozione alberi

A Quaregna Cerreto è in programma un intervento straordinario di manutenzione del verde pubblico. Domani, giovedì 4 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 14.30, verrà sospesa la circolazione lungo un tratto di Via Fra Dolcino, compreso tra la diramazione dei civici 13-15 e l’intersezione con Via Chiosazzo.

La chiusura, si rende necessaria per consentire in sicurezza le operazioni di rimozione di alcune alberature presenti a bordo strada. Si tratta di un intervento programmato dall’amministrazione comunale per garantire la tutela del decoro urbano e, soprattutto, la sicurezza della viabilità.

Durante le ore di interruzione, automobilisti e residenti dovranno quindi utilizzare percorsi alternativi, mentre chi risiede nella zona interessata potrà organizzarsi per limitare i disagi.

I lavori, concentrati in un’unica giornata, hanno l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulla quotidianità dei cittadini, pur assicurando lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di taglio e movimentazione delle piante.

Con il ripristino della circolazione, previsto per il primo pomeriggio, il tratto di Via Fra Dolcino tornerà normalmente percorribile.