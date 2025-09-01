Magnano, al Monastero di Bose il XXXI Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa

Da domani a venerdì 5 settembre il Monastero di Bose, in collaborazione con le Chiese ortodosse, ospiterà il XXXI Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa, dedicato quest'anno ad "Antonio il Grande, padre dei monaci". Lo rende noto il comune di Magnano sui propri canali social.

“Antonio il Grande – si legge nella nota - è riconosciuto dalla tradizione antica come il padre dei monaci ed è il primo monaco di cui sono tramandati gli scritti, sebbene la sua influenza sulle generazioni successive dipenda principalmente dalla Vita di Antonio scritta da Atanasio di Alessandria. Un’opera che ebbe un’enorme diffusione in tutta l’ecumene diventando il modello dell’agiografia cristiana”.