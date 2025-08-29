Errebi Creative a fianco di Bolle di Malto. Qualità, bellezza e cura: aspetti chiave per un evento di successo FOTO

Errebi Creative, storica azienda del territorio biellese specializzata in allestimenti, riconferma il proprio impegno a fianco di Bolle di Malto, curando il design degli spazi espositivi del primo Salone Italiano della birra. Il valore di un’impresa storica, che nel tempo ha saputo rinnovarsi con una spiccata attenzione nei confronti della sostenibilità, a fianco di una manifestazione che da sempre guarda al futuro del settore.

Errebi Creative, nel suo ruolo di main sponsor di Bolle di Malto, ha contribuito in modo tangibile alla riuscita dell’evento grazie ad allestimenti che sono sinonimo di qualità, bellezza, cura e amore per i dettagli. I visitatori sono guidati in un’esperienza unica che prende vita in uno spazio pensato per valorizzare l’identità di tutti i protagonisti di Bolle di Malto: dai birrifici agli enti, dalle aree dedicate alla formazione ai talk e alle degustazioni. Competenza, creatività, precisione e puntualità sono i valori che da sempre contraddistinguono Errebi e che permettono di garantire ai visitatori eccellenza e il giusto comfort durante tutta la manifestazione.

“Errebi ha portato a Biella la bellezza di una fiera curata nei minimi dettagli. Un’attenzione alla cura che ci sta aiutando alla piena riuscita del salone. Siamo orgogliosi di avere a bordo un partner che rappresenta allo stesso tempo tradizione e storicità di un territorio, ma anche uno sguardo proiettato al futuro capace di fornire soluzioni su misura con uno sguardo sempre orientato alla sostenibilità ambientale” – dichiara Raffaele Abbattista, co-Fondatore di Bolle di Malto.