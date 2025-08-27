Disagi e ritardi sulla linea Biella-Novara per un guasto

Serata da dimenticare per i pendolari della nostra provincia di ritorno a casa sulla linea Novara-Biella. Intorno alle 21.30 di ieri, 26 agosto, si è verificato un problema tecnico ad alcuni componenti elettronici nei pressi di Cossato.

Due treni hanno arrestato la marcia e sono rimasti fermi alla stazione di Rovasenda fino al risolvimento del problema. Per l'occasione, sono intervenuti i tecnici di RFI per la sostituzione dei componenti e il presidio del tratto interessato.

In particolare, il treno 11634 ha registrato un ritardo pari a 80 minuti, l'11637 di 60 minuti e l'11636 di circa 30 minuti.