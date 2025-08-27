Auto finisce in una scarpata tra Sostegno e Roasio FOTO

Grosso spavento per una donna al volante, rimasta coinvolta in un sinistro autonomo lungo la Provinciale 64 tra i comuni di Roasio e Sostegno. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, 27 agosto: stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori dalla sede stradale per cause da accertare ed ha terminato la sua corsa in una scarpata a lato della carreggiata.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alla conducente. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per la messa in sicurezza del mezzo.