Comune di Castelletto Cervo, avviso per la raccolta del vetro

Il Comune di Castelletto Cervo segnala che, a causa della situazione di grave difficoltà che sta attraversando l’azienda incaricata della raccolta del vetro, si stanno verificando criticità nel servizio.
Questa criticità riguarda tutto il territorio biellese. L’azienda, attualmente in procedura fallimentare, soffre di carenze di personale e mezzi: ad oggi è operativo un solo mezzo con un solo operatore per circa 70 Comuni, il che rende impossibile garantire un regolare servizio di raccolta.
COSRAB chiede di avere ancora un po' di pazienza, questa difficile situazione comunque è in fase di risoluzione, ma i tempi sono condizionati dalle scelte del curatore fallimentare della ditta uscente.
Nel frattempo si invita a non lasciare il vetro accanto alle campane, nel caso fossero piene, per salvaguardare la sicurezza e la decorosità del paese.
Il personale comunale si impegnerà, nei limiti del possibile, a rimuovere eventuali accumuli esterni.
Dove necessario, verrà richiesto un supporto operativo aggiuntivo a COSRAB.
Per segnalazioni urgenti, vi invitiamo a contattare direttamente gli uffici comunali.