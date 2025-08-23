La Vuelta a Valdengo, Pella: "Per noi è un onore e un privilegio avere il traguardo sprint" - Foto e Video di Lobefaro per newsbiella.it

Il primo cittadino di Vladengo, Roberto Pella ha così commentato l'evento:

" Grazie di essere qui a Valdengo. Per noi è un onore e un privilegio avere il traguardo sprint, unico della tappa partita da Venaria per arrivare nella nostra cittadina dopo aver attraversato il biellese. Valdengo è un paese che ama il ciclismo. Qui abbiamo visto correre da Gimondi a Merckx, da Moser a Saronni, i più grandi campioni del passato e ci sembra importante che la Vuelta ci abbia fatto questo onore. Qui con me c'è Renzo Oldani, un grande esponente della Lega Ciclismo: "Grazie a voi Roberto, perchè Valdengo in questo momento è internazionale e ripeto, grazie a te".