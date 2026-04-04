ADP US Gaglianico, nuovo incarico per Valery Piccirilli

A partire dal termine dell’annata in corso, la responsabilità dell’attività agonistica sarà affidata a Valery Piccirilli, attuale capitano della Prima Squadra, che intraprenderà con entusiasmo e grande motivazione questa nuova avventura all’interno della nostra realtà.

Figura di assoluto valore umano e sportivo, Piccirilli rappresenta da anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Nel corso della sua carriera ha maturato un’importante esperienza calcistica, partendo dalla Serie D con il Giana Erminio e proseguendo in tutte le principali categorie dilettantistiche, distinguendosi sempre per professionalità, dedizione e spirito di sacrificio.

Dopo aver concluso il proprio percorso da calciatore con la nostra maglia, ha deciso di mettere le sue competenze e la sua passione al servizio della società, intraprendendo un ruolo dirigenziale che siamo certi saprà interpretare con serietà, competenza e visione.

La società accoglie con grande soddisfazione questa scelta, convinta che il suo contributo sarà fondamentale per la crescita del settore agonistico e per il raggiungimento degli obiettivi futuri.

A Valery va il nostro più sincero in bocca al lupo per questo nuovo percorso, certi che saprà affrontarlo con lo stesso impegno e la stessa determinazione che lo hanno sempre contraddistinto sul campo.