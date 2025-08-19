Incidente a Cerrione: la patente è scaduta - Foto di repertorio.

Incidente stradale a Cerrione alle ore 10.00 di ieri: coinvolte due autovetture. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e a seguito dei controlli una patente è risultata scaduta; sanzionata una donna residente a Viverone. Fortunatamente non si registrano feriti.