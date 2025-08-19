Incidente a Cerrione: la patente è scaduta

Incidente stradale a Cerrione alle ore 10.00 di ieri: coinvolte due autovetture. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e a seguito dei controlli una patente è risultata scaduta; sanzionata una donna residente a Viverone. Fortunatamente non si registrano feriti.
In Breve
martedì 19 agosto
lunedì 18 agosto
domenica 17 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, Polizia e Carabinieri perquisiscono un'abitazione: l'uomo va in escandescenza
Hanno richiesto il supporto dei Carabinieri per gestire un uomo destinatario di perquisizione...