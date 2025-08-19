Biella, scontro fra veicoli in via Pietro Micca: si segnalano feriti

Sì è verificato nella giornata di ieri, lunedì 18 agosto, un’incidente stradale a Biella che ha coinvolto due veicoli. Le auto si sarebbero scontrate in via Pietro Micca, angolo via Lamarmora, e stando alle prime informazioni ci sarebbero feriti. Sul luogo del sinistro i soccorsi e il personale di Polizia, che si accerterà delle dinamiche dell’accaduto. Ancora incerti gli esiti dello scontro.
martedì 19 agosto
lunedì 18 agosto
domenica 17 agosto
