Hanno richiesto il supporto dei Carabinieri per gestire un uomo destinatario di perquisizione domiciliare. È quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 18 agosto a Biella, in via Galilei, dove il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuto in supporto a due Volanti della Polizia, per gestire un soggetto in escandescenza. Nel frattempo è stato tranquillizzato, agevolando l'esecuzione dell'atto e consentendo l'ingresso alle Forze dell'Ordine.
In Breve
martedì 19 agosto
lunedì 18 agosto
domenica 17 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, Polizia e Carabinieri perquisiscono un'abitazione: l'uomo va in escandescenza
Hanno richiesto il supporto dei Carabinieri per gestire un uomo destinatario di perquisizione...