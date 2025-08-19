 / CRONACA

Biella, Polizia e Carabinieri perquisiscono un'abitazione: l'uomo va in escandescenza

Biella, Polizia e Carabinieri perquisiscono un'abitazione: l'uomo va in escandescenza - Foto di repertorio

Hanno richiesto il supporto dei Carabinieri per gestire un uomo destinatario di perquisizione domiciliare. È quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 18 agosto a Biella, in via Galilei, dove il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuto in supporto a due Volanti della Polizia, per gestire un soggetto in escandescenza. Nel frattempo è stato tranquillizzato, agevolando l'esecuzione dell'atto e consentendo l'ingresso alle Forze dell'Ordine.

G. Ch.

