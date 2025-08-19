Alpe Noveis, AIB e Vigili del Fuoco ancora impegnati nello spegnimento FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 11,10 di martedì 19 agosto

Proseguono anche nella giornata di oggi le attività di spegnimento. Sul posto sono ancora impegnati i Volontari AIB e i Vigili del Fuoco. Nel tardo pomeriggio di ieri è giunto anche un Canadair da Ciampino, che ha effettuato lanci mirati fino a quando le condizioni di visibilità lo hanno consentito .

Aggiornamento delle 17,46

Vigili del Fuoco e AIB si trovano ancora sopra Coggiola. La situazione non è ancora tornata alla normalità, tanto è vero che dopo l'elicottero regionale di questa mattina, in questo momento sono diretti nella zona due Canadair, uno da Ciampino e uno da Olbia.

Aggiornamento delle 12 del 18 agosto

Da ore ormai le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale del sistema Aib sono impegnate a domare l'incendio che interessa la zona sopra Coggiola. Visto il terreno impervio si è reso però necessario anche l'intervento dell'elicottero regionale.

I fatti

Nella notte appena trascorsa è divampato un incendio nella zona dell’Alpe Noveis, tra Monte Gemevola, conosciuto anche come Cornabecco nel territorio del comune di Coggiola.

Le fiamme, visibili già nelle prime ore della notte, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle squadre AIB (Antincendi Boschivi), che hanno raggiunto l’area montana nonostante le difficili condizioni del terreno.

Alle 8 del mattino di oggi le squadre risultano ancora operative sul posto, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di bonifica per evitare la ripresa del rogo.